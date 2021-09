Muh, mäh und mehr bei der Landestierschau auf der MeLa Stand: 18.09.2021 08:32 Uhr Nach den Landwirten gestern, stehen heute die Tiere im Mittelpunkt der MeLa. Zur Landestierschau werden viele Familien auf dem Messegelände in Mühlengeez erwartet.

Auf der Mecklenburgischen Landwirtschaftsmesse MeLa in Mühlengeez bei Güstrow stehen heute die Tiere im Mittelpunkt. Zahlreiche Wettbewerbe werden durchgeführt. Das Wochenende wird traditionell am stärksten besucht. Vor allem Familien kommen dann zur MeLa.

Reitturnier mit Stargast Thieme

Zunächst dreht sich am dritten MeLa-Tag alles um Pferde. Junge Züchter präsentieren sich und ihre besten Tiere. Bei einem Reit- und Springturnier auf dem Messegelände ist auch André Thieme aus Plau am See dabei, der Europameister im Springreiten. Als größter Publikumsmagnet beginnt die Landestierschau um 11 Uhr in der Vorführhalle. Von vielen Tierarten werden dort die verschiedensten Rassen gezeigt: Kaninchen, Hühner, Enten oder auch Rinder.

Bauern wegen niedriger Schweinefleisch- und Milchpreise besorgt

Beim Landesbauerntag stand am Freitag die Zukunft der Tierhaltung im Mittelpunkt. Der Bauernverband beklagt, dass Tierhalter zwischen Forderung nach mehr Tierwohl und der Baugesetzgebung für Ställe zerrieben würden. Vor allem niedrige Milch- und Schweinefleischpreise machen den Bauen zu schaffen - neben den zunehmenden Umweltauflagen. Ställe sollen künftig so umgebaut werden, dass Nutztiere mehr Platz haben und artgerechter aufwachsen. Dies sei allein durch die Landwirte nicht finanzierbar, sagte Landesbauernpräsident Detlef Kurreck vor rund 400 anwesenden Landwirten.

Backhaus will Umbau der Tierhaltung unterstützen

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) präsentierte seinen Zehn-Punkte-Plan zur Rettung der Nutztierhaltung. Er will, dass Bauern beim Um- oder Neubau von Ställen stärker als bislang finanziell unterstützt werden. Dies könne auch über eine Lebensmittelabgabe erfolgen - und zwar in Höhe von 41 Cent pro Kilo Fleisch und zwei Cent pro Liter Milch.

Burenziege ist Tier der Jubiläums-MeLa

Burenziegen sind dieses Mal Tier des Jahres auf der Ausstellung. Die Rasse stammt ursprünglich aus Südafrika und ist seit rund 40 Jahren in Deutschland heimisch. In Mecklenburg-Vorpommern halten sieben Züchter Burenziegen.

Die Jubiläumsausgabe der laut Veranstalter größten Agrarmesse Norddeutschlands hatte mit starkem Besucherinteresse begonnen: Fast 7.000 Besucher kamen zum Auftakt am Donnerstag. Noch bis Sonntag präsentieren in Mühlengeez mehr als 700 Aussteller ihre Maschinen, Tiere und Agrarprodukte.

3G-Regel: Bis zu 15.000 Besucher erlaubt

Eintrittskarten sollten vorab online gekauft werden. Corona-bedingt dürfen nur Getestete, Genesene und Geimpfte auf das Messegelände, bis zu 15.000 Menschen sind gleichzeitig erlaubt. Die Ausstellungsfläche umfasst rund 174.000 Quadratmeter. Zur letzten MeLa kamen 2019 rund 71.000 Besucher auf das Schaugelände.

