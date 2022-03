Stand: 03.01.2022 08:45 Uhr Mütter betreuen kranke Kinder deutlich häufiger als Väter

Mütter aus Mecklenburg-Vorpommern haben in der Corona-Pandemie rund dreimal mehr Kinderkrankentage genommen als Väter. Das geht aus einer aktuellen Datenanalyse der AOK Nordost hervor. Demnach betrug der "Papa-Anteil" an allen Kinderkrankentagen im Jahr 2020 lediglich 25 Prozent. Im Jahr 2021 übernahmen Väter jedoch demnach häufiger zu Hause Verantwortung. Sie kümmerten sich in 27 Prozent aller Fälle um ihr Kind, wenn es krank oder die Kita geschlossen war. In die Datenanalyse flossen laut AOK 343.000 Kinderkrankentage aus den Jahren 2017 bis 2021 ein. | 07.03.2022 13:11