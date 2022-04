Stand: 01.04.2022 06:29 Uhr "Müritz rundum": Ab heute wieder kostenlose Busfahrten für Urlauber

Urlauber an der Müritz können von heute an wieder kostenlos Bus fahren. Das Nahverkehrskonzept "Müritz rundum" startet in die fünfte Saison. Gäste aus Röbel, Waren, Rechlin und Klink dürfen mit ihrer Kurkarte beliebig oft die öffentlichen Busse nutzen. Zum ersten Mal ist auch die Gemeinde Bollewick Teil des Projekts. Ab August soll das Ticket auch bis ins 50 Kilometer entfernte Neubrandenburg gelten. | 01.04.2022 06:29

