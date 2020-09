Stand: 17.09.2020 14:25 Uhr

Müritz: Vermisster Angler gerettet

Ein auf der Müritz vermisster Angler ist gerettet. Eine Frau entdeckte sein Schlauchboot am Ufer des Sees in einem Sperrgebiet. Der 55-Jährige war stark dehydriert. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Urlauber war Mittwochvormittag vom Campingplatz Ecktannen in Waren aus zum Angeln auf die Müritz gefahren und nicht zurückgekehrt. Mit einem Hubschrauber und mehreren Booten hatte die Polizei nach ihm gesucht. | 17.09.2020 14:25