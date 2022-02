Müritz: Schweröl-Klumpen werden geborgen Stand: 09.02.2022 11:07 Uhr Vom Strand der Müritz in Rechlin und aus dem Wasser werden in diesen Tagen Schweröl-Reste geborgen. Sie liegen offenbar seit dem Zweiten Weltkrieg dort.

Mit einem Bagger werden in den kommenden Tagen aus der Müritz und vom Strand in Rechlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) etwa 15 Tonnen Schweröl-Klumpen geräumt. Damit soll eine weitere Gesundheitsgefährdung für Badegäste ausgeschlossen werden. Das Umweltministerium vermutet, dass die Klumpen dort seit etwa 75 Jahren liegen. In Rechlin wurde während der NS-Zeit eine Erprobungsstelle für militärische Flugtechnik mit tausenden Beschäftigten betrieben. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Gelände bombardiert. Seitdem sind Teile des Geländes gesperrt. Wann und wodurch die Schweröl-Klumpen konkret entstanden sind, können die Experten bislang nicht sagen.

Gemeinsame Lösung gefunden

Das Material sei auch stark wassergefährdend, teilte das Umweltministerium mit. Es wird nun mit einem Kleinbagger geborgen und per Hand aufgesammelt. Für die Beräumung der Teer-Klumpen stellen das Umweltministerium sowie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt knapp 100.000 Euro zur Verfügung. Umweltminister Till Backhaus (SPD) begrüßte es, dass die Gemeinde Rechlin, das Land und der Bund gemeinsam für die Sanierung "nach Lösungen gesucht und diese auch gefunden haben".

