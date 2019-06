Stand: 02.06.2019 16:59 Uhr

Müritz-Sail zu Ende, Veranstalter zufrieden

In Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonntagabend die Müritz-Sail zu Ende gegangen. Vier Tage lang haben Anwohner und Besucher am Warener Stadthafen gefeiert. Die Veranstalter sind nach eigenen Angaben sehr zufrieden. Sie schätzten, dass deutlich mehr als 80.000 Besucher an die Müritz kamen. Das sind etwas weniger als im vergangenen Jahr.

Gutes Wetter brachte viele Besucher

Nach dem Start am Himmelfahrtstag bei eher windig-kühlem Wetter profitierten die Veranstalter schließlich von den fast sommerlichen Temperaturen am Wochenende. Die Müritz-Sail locke inzwischen auch überregional Besucher und Übernachtungsgäste, so ein Sprecher. Höhepunkte waren unter anderem der stark besuchte Auftakt am Himmelfahrtstag, die Segel- und Wassersportwettbewerbe, das Höhenfeuerwerk am Sonnabend sowie zahlreiche Musikveranstaltungen.

Wettbewerb für guten Zweck

Mehr als 1.500 Euro sind bei einem Standup-Paddeling-Wettbewerb für einen guten Zweck zusammen gekommen. Mit dem Geld soll das Rostocker Team "Mike Möwenherz" unterstützt werden. Es kümmert sich darum, dass unheilbar kranke Kinder zu Hause versorgt werden können. NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin sind Partner der Müritz-Sail.

