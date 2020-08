Stand: 28.08.2020 14:48 Uhr - NDR 1 Radio MV

Müritz: Luxusjacht auf Grund gesteuert - hoher Schaden

Ein Schiffsführer aus Sachsen-Anhalt ist mit einer hochwertigen Jacht auf der Müritz bei Klink so stark auf Grund gelaufen, dass ein Schaden von mehr als 50.000 Euro entstand. Bei dem rund zehn Meter langen Luxusboot kam es laut Polizei zu einem Wassereinbruch. Die manövrierunfähige Jacht musste in einen Hafen geschleppt werden. Für die Bergung wurde zeitweise ein Kanal gesperrt, so dass es zu Rückstau auf dem vielbefahrenen Wasserweg kam. | 28.08.2020 14:48