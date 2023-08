Stand: 17.08.2023 20:36 Uhr Müritz: Katamaran aus Seenot gerettet

Eine Urlauberfamilie ist am Donnerstag auf der Müritz aus Seenot gerettet worden. Sie war mit einem gecharterten Motorkatamaran unterwegs, als dieser plötzlich aus ungeklärter Ursache voll Wasser lief. Das Boot drohte zu sinken. Die Besatzung eines Fahrgastschiffes erkannte die Notlage, sicherte den Katamaran und schleppte ihn in Begleitung der Freiwilligen Feuerwehr Waren, der Wasserschutzpolizei und der Wasserrettung in einen Schutzhafen. Die beiden Erwachsenen und ein elf Jahre alter Junge aus Baden-Württemberg blieben unverletzt.

