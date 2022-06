Müritz: Explosion auf Sportboot - drei Schwerverletzte Stand: 26.06.2022 13:48 Uhr Auf der Müritz hat sich am Sonntag eine Explosion auf einem Sportboot ereignet. Dabei wurden laut ersten Informationen der Polizei drei Menschen schwer verletzt.

Die Schwerverletzten werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, hieß es. Was die Explosion ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Polizei und Feuerwehr sind mit einer Vielzahl an Rettungskräften und drei Rettungshubschraubern vor Ort.

Mehr in Kürze.

