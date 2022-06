Motorsport zu Pfingsten: Speedway in Güstrow und Teterow Stand: 04.06.2022 07:57 Uhr Mit der sogenannten Pfingst-Challenge im Güstrower Speedway-Stadion fiel am Freitag der Startschuss für ein vollgepacktes Motorsport-Wochenende in MV. Höhepunkt ist am Sonntag das 100. Teterower Bergringrennen.

Nach zweijähriger coronabedingter Pause kann das große Jubiläumsrennen nun endlich auf der wohl spektakulärsten Grasbahn der Welt steigen. Knapp 100 Speedwayfahrerinnen und -fahrer aus ganz Europa gehen am Sonntag auf dem Teterower Bergring an den Start. Zum 100. Rennen wurden gut 700.000 Euro in die Bahn investiert – in ein neues Leitplankensystem, um die Sicherheit für die Fahrer zu erhöhen.

Weltelite beim Grand Prix in Teterow

Schon am Sonnabend können Besucherinnen und Besucher in der Teterower Arena einen Lauf um die Weltmeisterschaft erleben. Beim Grand Prix ist die Weltelite des Speedway-Sports dabei. Abgerundet wird das Motorsport-Wochenende dann wieder in Güstrow am Sonntag - mit dem Pfingstpokal im Speedway.

