Motorsport in Teterow: 101. Bergringrennen

Während manche das lange Pfingstwochenende nutzen, um einmal durchzuatmen, wird es in Teterow traditionell laut und actionreich. Etwa 90 Fahrer aus sechs Nationen werden am Pfingst-Wochenende zum 101. Teterower Bergringrennen erwartet. Heute gehen die Fahrer bei insgesamt 20 Rennen an den Start. Ein besonderer Höhepunkt ist die Königsklasse bis 500 Kubikzentimeter. Den Abschluss bildet dann das Rennen um den Bergringpokal. Mit Wilson Dean Bradley wird zum ersten Mal seit 57 Jahren wieder ein Neuseeländer beim Teterower Bergringrennen an den Start gehen. Die Veranstalter hoffen auf gutes Wetter und etwa 10.000 Gäste.

Mehr Motorsport schon am Sonnabend

Als Auftakt wurde bereits gestern im Speedwaystadion, direkt neben dem Bergring, um den Auerhahnpokal gefahren. Dabei traten insgesamt 15 internationale Fahrer in 23 Rennen gegeneinander an. Eingeteilt in vier Klassen: Quads, Amazonen, also die Frauen, Speedcross und die 500ccm.

Hansa Rostock als direkte Konkurrenz

Die Rostocker machen der größten Motorsportveranstaltung des Landes am Pfingstsonntag Konkurrenz. Zum ersten Mal seit dem Mauerfall muss sich das Bergringrennen die Aufmerksamkeit mit dem FC Hansa teilen, der hat in der 2. Bundesliga sein letztes Punktspiel gegen Braunschweig. Anpfiff heute um 15:30 Uhr.

