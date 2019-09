Stand: 02.09.2019 10:57 Uhr

Mordfall Maria: Lange Haftstrafen gefordert

Im Prozess um den Mord an der 18-jährigen Maria aus Zinnowitz gegen zwei junge Männer hat die Staatsanwaltschaft heute die Plädoyers gehalten. Für den 21-Jährigen fordert sie eine lebenslange Haftstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Damit könnte er nicht vorzeitig entlassen werden. Für den 19-Jährigen fordert sie eine Jugendstrafe von zehn Jahren und die Unterbringung in einer psychiatrischen Haftanstalt. Den Angeklagten wird vorgeworfen, die schwangere junge Frau heimtückisch und aus Mordlust erstochen zu haben.

Gutachter: Völliger Mangel an Empathie

Zuletzt hatte am vergangenen Donnerstag das Gericht zwei psychiatrische Gutachter gehört. Für den 19-jährigen Angeklagten, der bereits die Tat an der schwangeren Maria gestanden hatte, empfiehlt ein Gutachter die Unterbringung im Maßregelvollzug - eine Art psychiatrischer Haftklinik. Er geht davon aus, dass von ihm auch künftig eine extrem hohe Gefährlichkeit ausgeht.

Bei ihm sei ein völliger Mangel an Empathie festzustellen. Er sei extrem aggressiv und impulsiv. "Das sind Leute, um die man sich Sorgen machen muss", sagte ein Psychiater. Hinweise auf eine Persönlichkeitsstörung oder eingeschränkte Steuerungsfähigkeit gibt es laut einer Gutachterin dagegen nicht.

Urteil am Freitag erwartet

Am ersten Prozesstag hatte der 19-Jährige zunächst einen Großteil der Schuld auf sich genommen und gesagt, dass der Mitangeklagte während der Tat nur die Beine Marias festgehalten habe. Diese Aussage zog er im Verlauf des Prozesses zurück und belastete den 21-Jährigen. Dieser hatte betont, er habe nur zugesehen und es nicht fassen können, dass die Tat wirklich geschehen sei. Allerdings hatten Rechtsmediziner DNA-Spuren von ihm an Marias Hose gefunden. Der Staatsanwalt wertete dies als "schweres Indiz" dafür, dass der ältere Angeklagte Maria während der Tat doch an den Beinen festgehalten haben könnte. Das Urteil soll am Freitag gefällt werden.

