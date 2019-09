Stand: 11.09.2019 13:59 Uhr

Mordfall Maria: Keine Revision für Jugendstraftäter

Nach dem Urteil gegen den 19-Jährigen von der Insel Usedom wegen Mordes an der schwangeren Maria aus Zinnowitz wird sein Verteidiger keine Revision einlegen. Nach Angaben des Anwaltes endet die Frist zwar erst am Freitag, allerdings sehe sein Mandant die Notwendigkeit zur Behandlung in einer psychiatrischen Haftklinik und sei auch dazu bereit.

Hohe Gefängnisstrafen für beide Täter

Im Prozess um den Mord an der 18-jährigen Maria aus Zinnowitz hatte das Landgericht Stralsund beide Angeklagten zu hohen Strafen verurteilt. Der 19-Jährige wurde zu einer zwölfjährigen Jugendhaftstrafe und der Unterbringung in einer psychiatrischen Haftklinik verurteilt, der 21-jährige Angeklagte muss lebenslänglich ins Gefängnis. Das Gericht stellte bei ihm eine besondere Schwere der Schuld fest, demnach ist eine vorzeitige Haftentlassung so gut wie ausgeschlossen. Der Anwalt des älteren Täters hatte am Dienstag beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe Revison gegen das Urteil eingelegt.

