Stand: 12.06.2023 06:21 Uhr Mönchgut: 75-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Mönchgut (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Der 75-Jährige war am Sonntagabend mit seinem Wagen aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Das teilte die Polizei mit. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Verletzten dann ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von 19.000 Euro, so die Polizei.

