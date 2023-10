Stand: 21.10.2023 18:59 Uhr Möglicher Rohrbruch: Trinkwasserversorgung in Demmin eingeschränkt

In und um Demmin kann es zu Einschränkungen der Trinkwasserversorgung kommen. Grund dafür ist vermutlich ein unentdeckter Rohrbruch der Trinkwasserleitungen. Mitarbeiter der Gesellschaft für kommunale Umweltdienste Ostmecklenburg-Vorpommern hatten im Wasserwerk am Vormittag festgestellt, dass die fünffache Wassermenge durch die Leitungen gepumpt wurde. Schuld daran könne ein Rohrbruch sein. Hinter dem Leck sinkt der Wasserdruck rapide. Deshalb kann es sein, dass in einigen Wohnungen und Häusern das Wasser nur schwach oder gar nicht fließt. Der Schaden soll bis morgen behoben sein.

