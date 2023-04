Moderne Ministerien: Geue sucht "Beratung der Berater"

Stand: 06.04.2023 05:45 Uhr

Anders als andere Ministerien in der Landesregierung stockt Finanzminister Heiko Geue (SPD) bei seinem Personal deutlich auf. Der SPD-Politiker will das interne Personal- und Stellen-Controlling in seinem Haus massiv verstärken.