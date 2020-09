Stand: 18.09.2020 05:54 Uhr - NDR 1 Radio MV

Mobiles Testzentrum an Rostocker Hundertwasser-Schule

Nachdem an der Hundertwasser-Gesamtschule in Rostock-Lichtenhagen bis zum Donnerstagnachmittag insgesamt zwölf Corona-Fälle festgestellt wurden, müssen nun alle Schüler und Lehrer zum Test. Die gesamte Einrichtung ist seit gestern geschlossen. Es wurde häusliche Quarantäne angeordnet. Auf dem Schulgelände soll am Vormittag ein mobiles Testzentrum eingerichtet werden. Hier sollen jedoch nur die Schüler der 5. Klassen getestet werden.

Zwei Wochen häusliche Quarantäne

Die älteren Jahrgänge müssen am Freitag und Sonnabend das Corona-Testzentrum der Rostocker Universitätsmedizin aufsuchen. Über die verbindlichen Testzeiten informiert die Hundertwasser-Gesamtschule auf ihrer Internetseite. Laut Gesundheitssenator Bockhahn wurden alle Beteiligten über die Abläufe informiert. Die Hundertwasser-Schule soll nun zunächst für 14 Tage geschlossen bleiben - solange gelten auch die Auflagen zur häuslichen Quarantäne für alle.

Oberbürgermeister appelliert an Schüler

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hat an alle Betroffenen appelliert, die verordnete Quarantäne streng einzuhalten. Es gehe um den Schutz aller, betonte das Stadtoberhaupt in einer Mitteilung. Wie es weiter hieß, koordiniert ein Krisenstab jetzt die nötigen Maßnahmen. Von heute an soll es auch wieder ein Corona-Bürgertelefon im Rathaus geben.

Zunächst zwei Lehrkräfte positiv getestet

Am Mittwoch war die Schließung der Schule verfügt worden, nachdem zwei Lehrkräfte positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Zuvor mussten nach der Infektion einer ersten Lehrerin drei Lehrkräfte und 90 Kinder aus verschiedenen Klassen in Quarantäne. Der Infektionsherd ist nicht bekannt. Bei der zuerst infizierten Lehrkraft handele es sich nicht um eine Reiserückkehrerin, hieß es.

