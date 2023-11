Mitbestimmung über Standort für Flüchtlingsheim in Bützow Stand: 12.11.2023 07:36 Uhr In Bützow können die Einwohnerinnen und Einwohner heute per Bürgerentscheid über Pläne zum Bau einer Flüchtlingsunterkunft entscheiden.

Alle Bürgerinnen und Bürger Bützows (Landkreis Rostock) sind heute zu einem Bürgerentscheid aufgerufen. Sie können mitbestimmen, wo voraussichtlich in der Stadt eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge gebaut wird. Die Kreisverwaltung hatte im Frühjahr angekündigt, eine Unterkunft auf einer kreiseigenen Fläche in der Nähe dreier Schulen und eines Wohngebiets zu errichten. Die Bützower Stadtverwaltung schlug nach Angaben von Bürgermeisters Christian Grüschow vor, als Alternative dazu mit Geld von der Landesregierung selbst ein Flüchtlingsheim in der Nähe eines Gewerbegebiets zu errichten. Die Kapazität könnte auf 120 Plätze und die Betriebsdauer auf acht Jahre begrenzt werden. Laut Grüschow behält die Stadt auf diese Weise ihren Einfluss in der Flüchtlingsfrage.

Videos 3 Min Bützow: Vor dem Bürgerentscheid zur Geflüchtetenunterkunft Kommen soll die Unterkunft so oder so. Die Bützower können jedoch am Wochenende über die Planung und den Standort abstimmen. 3 Min

CDU fürchtet Kostenfalle

Vor allem die CDU lehnte den Vorschlag ab, ihrer Meinung nach ist der Landkreis für den Bau einer Gemeinschaftsunterkunft zuständig. Die Stadt werde, so befürchten die Christdemokraten, auf Kosten sitzen bleiben, falls sie selbst baut – und die Unterkunft an den Kreis vermietet. So beschloss die Stadtvertretung im September, den Bürgerentscheid abzuhalten.

Ja-Mehrheit würde Mitsprache der Stadt sichern

Die Frage, die im Bürgerentscheid entweder mit "Ja" oder mit "Nein" zu beantworten ist, erscheint etwas verklausuliert. Sie lautet: "Sind Sie dafür, dass im Eigentum der Stadt Bützow stehende Grundstücke und Objekte zwecks Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften, z. B. Containerdörfer, zur Unterbringung von Geflüchteten an den Landkreis Rostock verpachtet oder verkauft werden sollen?"

Wenn es beim Bürgerentscheid mehr Ja- als Nein-Stimmen gibt, behält die Stadt nach Angaben der Stadtverwaltung die Möglichkeit, die Unterkunft an einem von ihr bestimmten Standort zu bauen. Sind die Nein-Stimmen in der Mehrheit, darf die Stadt mindestens zwei Jahre lang dem Landkreis keine Flächen für ein Flüchtlingsheim zur Verfügung stellen. Der Landkreis behielte die Option, ein eigenes Heim am bislang geplanten Ort in Bützow zu realisieren.

Abstimmungsberechtigt ab 16 Jahren

Bützow hat rund 7.800 Einwohner. Abstimmen dürfen alle Bürgerinnen und Bürger, die mindestens 16 Jahre alt sind. Die Wahllokale sind zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Alle Details zum Bürgerentscheid inklusive der Stellungnahmen des Bürgermeisters und der in der Stadtvertretung vertretenen Parteien hat die Stadt auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

