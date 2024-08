Mitarbeiterversammlung bei Neptun Werft in Rostock Stand: 26.08.2024 06:39 Uhr Nach den finanziellen Turbulenzen der Meyer Werft in Papenburg soll die Belegschaft bei der Mitarbeiterversammlung über die aktuelle Lage und die Zukunftsperspektiven informiert werden.

Die rund 500 Beschäftigten der Neptun Werft in Rostock, die seit über 27 Jahren zum Meyer-Konzern gehört, können aufatmen. Trotz der Schwierigkeiten des Mutterkonzerns in Papenburg sei der Standort an der Warnow nicht gefährdet. Dies bestätigten sowohl die Unternehmensleitung als auch die IG Metall.

Am Montag findet eine Mitarbeiterversammlung statt, bei der der neue Werft-Leiter Stephan Schmeets und Staatssekretär Jochen Schulte (SPD) die Belegschaft über die aktuelle Lage und die Zukunftsperspektiven informieren werden. Die Neptun Werft, spezialisiert auf den Bau von Flusskreuzfahrtschiffen, soll von der Neuorganisation der Meyer-Werften-Gruppe nicht negativ betroffen sein.

Keine operativen Änderungen in Warnemünde

Die traditionsreiche Neptun Werft in Warnemünde bleibt operativ unverändert, auch wenn der Meyer-Konzern bis Ende August seinen Unternehmenssitz von Luxemburg nach Deutschland verlegen und künftig als Meyer Neptun GmbH firmieren wird. Diese formale Änderung wird keine Auswirkungen auf das Tagesgeschäft in Rostock haben, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte.

Rettung für Meyer Werft in Papenburg

Während die Neptun Werft stabil bleibt, steht die finanziell angeschlagene Meyer Werft in Papenburg vor einer Rettung. Der Bund und das Land Niedersachsen wollen die angeschlagene Meyer Werft retten. Dafür würden sie vorübergehend die Mehrheit an dem weltgrößten Kreuzfahrtschiffbauer übernehmen. Bundeskanzler Scholz sagte bei einem Besuch in Papenburg, der Bund werde seinen Teil zur Lösung beitragen. Bis Mitte September solle die Übernahme abgeschlossen sein. Allerdings müssen vorher noch der Bundestag und die EU-Kommission zustimmen.

MV beteiligt sich nicht an Rettung der Papenburg-Werft

Mecklenburg-Vorpommern wird sich weiterhin nicht an der Rettung der Werft in Papenburg beteiligen. Die finanzielle Schieflage der Gruppe sei am niedersächsischen Stammsitz in Papenburg beim Bau von Kreuzfahrtschiffen entstanden, erklärte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). "Der Standort in Rostock ist sehr gut ausgelastet und spielt bei den Plänen der Stammwerft in Papenburg eine entscheidende Rolle", so Meyer. Auf der Neptun-Werft sollen Umspann-Plattformen für Windparks auf See gebaut werden, die laut Meyer ein wichtiges Zukunftsfeld für die Meyer-Gruppe sein soll.

Er lobte die Rettung durch den geplanten Einstieg des Bundes und des Landes Niedersachsen. Diese Unterstützung komme indirekt auch dem Rostocker Standort zugute und bringe die gesamte Meyer-Gruppe, so der Wirtschaftsminister, hoffentlich in ruhigeres Fahrwasser.

