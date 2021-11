Mit der Bundespolizei im Grenzgebiet zu Polen auf Streife Stand: 03.11.2021 17:52 Uhr Seit dem Spätsommer haben die Beamten der Bundespolizeiinspektion Pasewalk im Grenzgebiet zu Polen verstärkt mit Migranten zu tun, die über Belarus nach Polen und dann weiter nach Deutschland einreisen - illegal. Hunderte wurden bereits aufgeriffen - oftmals erschöpft und in schlechtem gesundheitlichen Zustand. Auch am Dienstag wurde wieder eine Gruppe Iraker an der A11 bei Pomellen aufgegriffen. Ein Tag auf Streife mit der Bundespolizei im Grenzgebiet.

Igor Weber steht am ehemaligen Grenzübergang Linken im Kreis Vorpormmern Greifswald, wo die B104 von Deutschland nach Polen führt. Seit Ende 2007, als Polen dem Schengen-Abkommen beitrat, gibt es dort keine stationären Grenzkontrollen mehr. "Wir arbeiten jetzt im 30-Kilometer-Bereich im Rahmen der Binnengrenzfahndung", umreißt der Sprecher der Bundespolizeidirektion Pasewalk den Auftrag, dem er und seine Kollegen nachgehen. Von Ahlbeck auf Usedom im Norden bis Pomellen an der Landesgrenze zu Brandenburg ist das ein rund 50 Kilometer langer Abschnitt, in dem Weber und Co. aktiv sind - über weite Strecken ein bewaldetes, unübersichtliches Gebiet.

Sprunghafter Anstieg der festgestellten illegalen Grenzübertritte

Seit dem Spätsommer haben die Pasewalker Bundespolizisten verstärkt mit Migranten zu tun - vor allem aus dem Irak, Syrien und dem Iran -, die über Belarus nach Polen und weiter nach Deutschland illegal in die EU einreisen. Die Zahlen sprechen für sich: Gab es im August 2021 noch 104 registrierte unerlaubte Einreisen mit Bezug zu Belarus auf dem Gebiet von Mecklenburg-Vorpommern, stieg diese Zahl im September auf 302 und im Oktober weiter auf 749, wie aus aktuellen Zahlen der Bundespolizei hervorgeht. Eine Entspannung ist laut der Behörde nicht in Sicht. Für die illegalen Grenzübertritte würden häufig die Straßen in der Umgebung genutzt, sagt Weber. "Oder man orientiert sich an der grünen Grenze links und rechts vom ehemaligen Grenzübergang."

Am Morgen 15 Iraker auf Autobahnparkplatz bei Pomellen aufgegriffen

Der jüngste Fall ist an diesem Tag erst einige Stunden her und ereignete sich rund 15 Kiometer weiter südlich am Grenzübergang Pomellen, wie Weber erklärt. Nach einem Hinweis trafen Beamte auf einem Parkplatz an der A11 eine 15-köpfige Personengruppe an - alles Männer zwischen 20 und 30. Allen ging es auf den ersten Blick gesundheitlich gut. Das sei nicht immer so, sagt Weber. Den Beamten fiel sofort auf, dass die Kleidung der aus dem Irak stammenden Männer trocken war, obwohl es zuvor geregnet hatte. "Das ist ein Indiz dafür, dass sie vorher mit einem Fahrzeug ins Bundesgebiet eingeschleust und abgesetzt worden sind", erklärt Weber. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass ein mutmaßlicher Schleuser die Iraker von der belarussisch-polnischen Grenze quer durch Polen mehr als 700 Kilometer weit bis nach Mecklenburg-Vorpommern gebracht habe.

Viele Migranten stellen nach Aufgriff Schutzersuchen

Während die Fahndung nach dem mutmaßlichen Schleuser anläuft, werden die 15 Iraker zur Bundespolizeiinspektion nach Pasewalk gebracht, dort werden sie befragt. Danach kommen sie voraussichtlich in eine Erstaufnahmeeinrichtung - meist in die nächstgelegene nach Berlin, ansonsten nach Horst bei Boizenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim). In den Erstaufnahmen stellten die meisten Migranten Asylanträge, so Weber. Viele wollten weiter nach Frankreich oder Großbritannien. Zurückweisungen an der deutsch-polnischen Grenze sind rechtlich nicht zulässig. Sie wären nur möglich, wenn Deutschland wieder temporäre Grenzkontrollen einführen würde. Bei unerlaubt einreisenden Personen wird aber überprüft, ob "aufenthaltsbeendende Maßnahmen" - wie es im Jargon heißt - eingeleitet werden können. Dies aber nur, wenn die Migranten kein Schutzersuchen stellen.

Möglichst unentdeckt zum "Abholer"...

Die Schleuser kämen bei Tag und bei Nacht, sagt Weber. "Man nimmt alle Straßen, die hier sind." Auch die Verkehrsdichte spiele eine Rolle. Manchmal werde vorher aufgeklärt, ob es Polizeikontrollen gibt oder ob stationäre Fahndungspunkte eingerichtet worden sind. "Dann versucht man eben, möglichst unentdeckt auf Nebenstrecken in die Bundesrepublik einzureisen und dann die Personen abzusetzen beziehungsweise weiter in das Bundesgebiet reinzubringen." Häufig nähmen dann sogenannte Abholer mit eigenen Fahrzeugen die Migranten auf und brächten sie weiter zu ihren Zielorten in der EU.

... oder zu Fuß über die "grüne Grenze"

Manchmal würden die Migranten aber auch schon auf polnischem Gebiet abgesetzt. Dann versuchten sie, zu Fuß über die "grüne Grenze" zu gelangen. "Wir haben oftmals Fälle, wo sich die Personen dann auch verstecken und dann versuchen - wenn sie im Hellen eingeschleust wurden - in der Dunkelheit weiterzukommen." Zur Orientierung dienten ihnen Straßen und Wege und die Navigations-App des Smartphones. Dass sich Migranten absichtlich von der Polizei entdecken lassen, wie manchmal berichtet wird, könne er nicht bestätigen, sagt der Polizist. Die Klärung der Identität der Migranten sei mal leichter und mal schwerer. "Viele Personen sind im Besitz von Reisepässen." Dann ließen sich die Identität und die frühere Reiseroute ziemlich einfach ermitteln. "Ist es nicht so, weil sie die Reisepässe verloren haben auf der Flucht oder der Fahrt, machen wir das mit einem Dolmetscher." Dann würden die Angaben aufgenommen und überprüft. "Das ist wesentlich aufwendiger", erklärt Weber.

"Hier 'rauf, absetzen, drehen und sofort wieder zurück"

Ein bei Schleusern beliebter Zielort ist ein Parkplatz an der B104 bei Löcknitz - rund sieben Kilometer von der Grenze entfernt. "Hier haben wir desöfteren schon Schleusungen gehabt, wo Personen abgesetzt worden sind." Weber blickt über das von Bäumen umsäumte Areal. "Sie sehen ja: Die Straße hierher macht sich ganz gut. Hier 'rauf, absetzen, drehen und sofort wieder zurück." Weber war kürzlich mit dabei, als hier eine Gruppe von 20 Personen aufgegriffen wurde. "Sie sind hier abgesetzt worden und dann wurde gesagt: In diese Richtung geht's weiter in Richtung Deutschland. Und dann marschieren die eben weiter."

Im Visier: Fensterlose Transporter mit ortsfremden Kennzeichen

Weber und seine Kollegen haben in den vergangenen Monaten etliche mutmaßliche Schleuser und "Abholer" festgenommen. Wie viele genau, will er nicht sagen. Auch Details zu den Fahndungsmaßnahmen gibt er nicht preis. Nur soviel: Den Beamten komme bei ihrer Arbeit "die polizeiliche Erfahrung" zugute. "Es gibt Fahrzeuge, die wir besonders unter die Lupe nehmen. Stichwort Kleintransporter", so Weber. Verdächtig seien insbesondere fensterlose Fahrzeuge mit ortsfremden Kennzeichen und Fahrern, denen anzumerken sei, dass sie sich im deutsch-polnischen Grenzgebiet nicht gut auskennen.

Ein Transporter, der "ins Fahndungsraster passte"

Ein Ort, wo solche verdächtigen Fahrzeuge besonders auffallen, ist die Straße zwischen dem polnischen Dorf Buk und dem deutschen 500-Einwohner-Ort Blankensee einige Kilometer nördlich von Pomellen. Direkt am Grenzverlauf mit den in den deutschen und polnischen Nationalfarben bemalten Grenzsteinen befindet sich ein Kreisverkehr. Im Gegensatz zur A11 oder B104, auf denen viel überregionaler Transitverkehr unterwegs ist, geht es hier sehr beschaulich zu. Meist befahren Fahrzeuge mit den ortsüblichen Autokennzeichen die Straße zwischen beiden Ländern. Ein auswärtiger Transporter sticht dagegen schnell ins Auge. So war es auch vor rund zwei Wochen, als Webers Kollegen einen Tranporter feststellten, der "ins Fahndungsraster passte."

"Die haben auf dem blanken Blechboden gesessen"

Die mobile Streife folgte dem Wagen mit polnischem Kennzeichen. Nach einigen Kilometern stoppten sie ihn. Auf der Ladefläche, auf der die Sitze entfernt worden waren, waren 31 Personen eingepfercht - 19 Männer, zwei Frauen und zehn Kinder und Jugendliche im Alter von zwei bis 17 Jahren. "Die haben auf dem blanken Blechboden gesessen und waren zum Teil mit zerfetzten Wärmeschutzdecken bekleidet, die sie in Sanitätskästen von Autos finden", so Weber. Der Fall machte auch überregional Schlagzeilen. Einige Migranten hätten sich in einem "schlechtem Allgemeinzustand" befunden. Die Beamten hätten dann zunächst geprüft, ob jemand ärztliche Hilfe benötige. "Dem ordnet sich erstmal alles unter", sagt Weber. Die Aufgegriffenen wurden auf die Inspektion nach Pasewalk gebracht. Dort wurden sie ärztlich versorgt. Die Pasewalker Bundespolizeiinspektion arbeitet laut Weber eng mit dem Landkreis und dem Deutschen Roten Kreuz zusammen, das gespendete Kleidungsstücke vorbeibringt, "sodass wir dann erstmal mit dem Notwendigsten helfen können."

"Das ist organisierte Kriminalität"

Gegen den 34 Jahre alten polnischen Fahrer des überfüllten Transporters wurde später Haftbefehl erlassen. Das Verfahren läuft stets nach dem gleichen Muster ab: Die mutmaßlichen Schleuser werden nach ihrer Festnahme zunächst auf die Dienststelle mitgenommen und vernommen. "Dann geht es weiter, je nachdem, wie das Ergebnis ist. Die Staatsanwaltschaft ist Herrin des Verfahrens", sagt Weber. Über die Staatsanwaltschaft würden dann gegebenenfalls Haftbefehle beantragt, die dann vom zuständigen Amtsgericht erlassen werden oder nicht. Aber der Schleuser selbst ist für Weber "eigentlich nur das letzte Glied in der Kette." Sie gehörten großen Netzwerken an, die äußerst flexibel vom Ausland aus agierten und "sehr, sehr viel Geld" mit den Schleusungen verdienten. "Das ist organisierte Kriminalität", sagt Weber.

Zahlreiche Hinweise auf Migranten kommen aus der Bevölkerung

Wegen der starken Zunahme der unerlaubten Einreisen hat die Bundespolizei in Pasewalk zuletzt Verstärkung von Nachbardienststellen bekommen - sowohl Ermittlungsbeamte als auch im Streifendienst. Doch ein weiterer Faktor ist die Bevölkerung. "Das ist ein wesentlicher Punkt des Erfolgs der Bundespolizei hier", ist Weber überzeugt. "Wir haben sehr viele Hinweise aus der Bevölkerung zu Grenzübertritten, wenn sich hier Personen bewegen, die augenscheinlich nicht aus dem Ort stammen." Viele Bundespolizisten lebten in den Dörfern im Grenzgebiet. Da hätten sie naturgemäß einen engen Kontakt zur lokalen Bevölkerung und wüssten, was in den Orten los ist. "Aber es gibt auch Präventionsräte", sagt Weber. "Und wir haben Beamte, die seit Jahren Kriminalprävention machen, die dann hier mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen."

"Zurzeit sind wir sehr gut aufgestellt"

Auch in den nächsten Wochen und Monaten gehen die Behörden davon aus, dass weitere Migranten über Belarus und Polen nach Deutschland kommen. Deshalb überlegen auch Nichtregierungsorganisationen, ob sie humanitäre Hilfe im Grenzgebiet anbieten werden. Bei der Bundespolizei in Pasewalk wird weiterhin warme Kleidung vom Deutschen Roten Kreuz deponiert für aufgegriffene Menschen. "Zurzeit sind wir sehr gut aufgestellt", sagt Weber. "Das ist gut organisiert und strukturiert."

