Mit "Leuchttürmen" und "Wärmeinseln" gegen Blackout und Gasmangellage Stand: 04.01.2023 16:35 Uhr Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat seine Pläne für die Bevölkerung im Falle einer Gasmangellage sowie bei einem großflächigen Stromausfall vorgestellt. So sollen "Wärmeinseln" und "Leuchttürme" für die Menschen im Landkreis eingerichtet werden.

Zwei Notlagen haben die Planer des Kreises berücksichtigt. Die erste ist eine Gasmangellage. Dann können Menschen in eine der "Wärmeinseln" gehen, sich aufwärmen und auch etwas Warmes zu trinken bekommen. 46 dieser Räume werden im Ernstfall aufgebaut und angeboten. Grundsätzlich darf jeder kommen. Zunächst sollte aber jeder schauen, wie er sich anders zu behelfen kann - mit einem Kamin oder einer strombetriebenen Wärmequelle. Der Kreis geht davon aus, dass mancher auch bei Freunden oder Familienmitgliedern unterkommen könne.

Weitere Informationen Kritische Infrastruktur: Ein Amt auf Rügen wappnet sich für den Krisenfall Bricht die Stromversorgung im Falle eines "Blackouts" zusammen, ist man im Amt Mönchgut-Granitz vorbereitet. Im Notfall kann man auf Notstromaggregate und beheizte Anlaufstellen zurückgreifen. mehr

"Leuchttürme" in Feuerwehrgerätehäusern: Per Funk den Notarzt rufen

Im Falle eines Stromausfalls gehen die Planer davon aus, dass das Telefon- und Handynetz zusammenbrechen werden. Dann sollen die sogenannten Leuchttürme ins Spiel kommen. Das sind 111 Kommunikationszentren im Landkreis - häufig Feuerwehrgerätehäuser - in denen per Funk zum Beispiel der Notarzt gerufen werden kann. Zudem sollen dort auch Informationen über die Lageentwicklung an die Bevölkerung weitergegeben werden. Es gehe nicht darum Panik zu verbreiten, betonte der Landkreis, sondern darum, sich in Ruhe auf ein mögliches Szenario vorzubereiten.

Vorsorge für den Ernstfall

Ein flächendeckender Zusammenbruch des Stromnetzes in Deutschland gilt nach Angaben der Bundesregierung zwar als unwahrscheinlich, gezielte, regionale und zeitlich begrenzte Ausfälle aufgrund der Versorgungslage seien allerdings denkbar. Der Blackout sei ein "realistisches Szenario", hieß es zuletzt im Oktober auch beim Deutschen Städtetag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.01.2023 | 17:00 Uhr