Mit E-Mail-Trick: Betrüger buchen Tausende Euro von Bankkunden ab Stand: 15.10.2021 16:13 Uhr Im Landkreis Vorpommern-Rügen sind mehrere Bankkunden um ihr Geld betrogen worden. Nach Angaben der Polizei haben die Kunden der Sparkasse und der Pommerschen Volksbank E-Mails von Betrügern erhalten.

In diesen E-Mails wurde den Bankkunden mitgeteilt, dass ihr TAN-Verfahren ablaufe beziehungsweise dass sie ihre Daten überprüfen müssten. Über einen Link in der Mail gelangten die Betroffenen auf eine gefälschte Internetseite, die so aussah, wie die Seite ihrer Bank. Sie meldeten sich mit ihren Zugangsdaten beim Online-Banking an. In einigen Fällen gab es zusätzlich ein Telefonat mit einem angeblichen Bankmitarbeiter.

Gesamtschaden beträgt 45.000 Euro

Direkt nach den Registrierungen erfolgten die Abbuchungen von den Konten - meistens vierstellige Beträge. Insgesamt sind der Polizei Abbuchungen in Höhe von 45.000 Euro bekannt. Die Geschädigten aus Franzburg, Ribnitz-Damgarten, Stralsund und Prohn konnten wenig später nicht mehr auf ihre Online-Konten zugreifen. Laut Polizei verschicken Banken keine E-Mails, in denen Kunden aufgefordert werden, Kontodaten einzugeben.

