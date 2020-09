Stand: 01.09.2020 17:22 Uhr - NDR 1 Radio MV

Missbrauchsfall Bergisch Gladbach - Durchsuchungen auch in MV

Im Zuge des Kindesmissbrauchsfall in Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen) sind am Dienstag bundesweit Wohnungen von 50 Verdächtigen durchsucht worden - auch in Mecklenburg-Vorpommern. Details sollen am Mittwochvormittag in Köln bekannt gegeben werden. Ins Rollen gebracht wurde das alles durch eine Durchsuchung im Oktober 2019 bei einem Familienvater in Bergisch Gladbach bei Köln. Bei ihm hatte die Polizei Tausende Bilder und Videos gefunden. | 01.09.2020 17:21