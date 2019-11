Stand: 05.11.2019 05:22 Uhr

Missbrauch in der Kirche: Vorwürfe gegen Leitung

Die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Katholischen Kirche Mecklenburgs geht in eine neue Etappe. Erstmals trafen sich am Montagabend in Neubrandenburg Erzbischof Stefan Heße, der Beirat zur Aufklärung des sexuellen Missbrauchs, Forscher der Universität Ulm und Betroffene.

Mehr als 50 Fälle in Mecklenburg

In dem voll besetzten Saal der Katholischen Pfarrei Sankt Lukas schilderte ein Betroffener, wie er von einem katholischen Priester Ende der 1960er-Jahre in Rostock missbraucht wurde und wie dies sein Leben beeinflusste. 54 solcher Fälle durch 17 beschuldigte Kleriker sind bislang in Mecklenburg bekannt - ähnlich viele wie in Hamburg und Schleswig-Holstein zusammen.

Neubrandenburg besonders betroffen

Besonders schwere Vorwürfe gibt es gegen den Priester Hermann-Josef Timmerbeil, der von 1946 bis 1975 in Neubrandenburg im Amt war und 1979 gestorben war. Ihm werden "schwere physische und sexuelle Gewalt gegen Kinder" vorgeworfen. In Neubrandenburg hatten sich zwölf Betroffene gemeldet. Der Umgang damit hatte die Neubrandenburger Gemeinde tief gespalten. Aufgrund der Schwere der Neubrandenburger Fälle wird außerdem ein externes Gutachten für diese Katholische Gemeinde erarbeitet.

Weitere Informationen Missbrauch in der Kirche: Der Fall Timmerbeil Die Aufarbeitung der schweren sexuellen Missbrauchsfälle im Neubrandenburg der Nachkriegsjahrzehnte spaltet noch heute die katholische Gemeinde. Ein ehemaliger Messdiener erinnert sich. mehr

Betroffene: Vorfälle waren Kirchenleitung bekannt

Der sexuelle Missbrauch Minderjähriger durch Priester in der DDR-Zeit sei auch der Kirchenleitung in Schwerin bekannt gewesen, schilderten Betroffene. Trotzdem seien Verantwortliche nicht eingeschritten. Im Erzbistum Hamburg, zu dem Mecklenburg inzwischen gehört, wird die Aufarbeitung neben Priestern auch auf Missbrauchsfälle durch andere im Dienst der katholischen Kirche stehende Personen ausgedehnt, wie Martin Colberg als Leiter des Beirates zur Aufarbeitung der Vorfälle von 1945 bis 1989 sagte.

Missbrauch wird wissenschaftlich untersucht

Der Abend war auch Start für die wissenschaftliche Untersuchung der Missbrauchs durch ein Forscherkonsortium der Universität Ulm. Ihr Fokus: der Zeitraum von 1945 bis 1989. Zwei Jahre lang werden die Forscher Betroffene durch anonymisierte Interviews oder Fragebögen erfassen. Dabei soll auch untersucht werden, inwieweit das DDR-System den Missbrauch begünstigt hat und welche Rolle die Staatssicherheit dabei spielte. "Wir möchten alle Betroffenen Mut machen, sich zu melden", sagte die Leiterin der Studie und Professorin für forensische Psychiatrie, Manuela Dudeck.

Nicht nur Priester: Aufarbeitung wird ausgedehnt

Die Studie soll 2022 abgeschlossen sein. Betroffen sind unter anderem Dömitz, Neubrandenburg, Gadebusch, Tessin, Waren, Grevesmühlen, Neustadt-Glewe und Neustrelitz. Laut Colberg erhalten die Forscher erstmals Zugang zu Archiven, den sie bisher nicht hatten. Auch Stasi-Archive würden einbezogen. Beirat und Forscher würden den Datenschutz wahren. Betroffene könnten frei entscheiden, ob sie ihre Peiniger nennen. "Wenn Priester schuldig und heute noch tätig sind, werden sie aus dem Verkehr gezogen", machte Colberg deutlich. Zur Verantwortung gezogen wurden bisher zwei Geistliche aus Schleswig-Holstein.

Weitere Informationen Missbrauch in Pfarrei: Beirat für Aufklärung Zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Pfarrei Neubrandenburg hat das Erzbistum Hamburg einen Beirat gegründet. Neben Wissenschaftlern und Kirchenvertretern sollen auch Betroffene mitarbeiten. mehr Missbrauch: Erzbischof setzt Gutachter ein Externe Gutachter sollen den jahrelangen sexuellen Missbrauch in der Katholischen Gemeinde in Neubrandenburg aufklären. Einem ehemaligen Pfarrer der Gemeinde wird schwerer Missbrauch vorgeworfen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 05.11.2019 | 06:00 Uhr