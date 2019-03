Stand: 18.03.2019 06:01 Uhr

Missbrauch: Urteil gegen Großvater erwartet

Vor dem Landgericht Stralsund wird heute in dem Prozess um vielfachen Kindesmissbrauch das Urteil gegen den 76-jährigen Angeklagten erwartet. Ihm wird vorgeworfen, seine drei Enkeltöchter sexuell missbraucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich der Großvater in 58 Fällen an den Mädchen vergangenen hat. Nach zwei Verhandlungstagen sollen heute die Plädoyers gehalten und das Urteil gesprochen werden, sagte ein Sprecher des Landgerichts.

Videos 00:28 Nordmagazin Missbrauch der Enkel: 76-Jähriger vor Gericht Nordmagazin Vor dem Landgericht Stralsund hat der Prozess gegen einen 76-jährigen begonnen. Ihm wird vorgeworfen, drei seiner Enkelinnen in 58 Fällen sexuell missbraucht zu haben. Video (00:28 min)

Neunjährige wendet sich nach Präventionsprojekt an Eltern

Das jüngste Kind soll beim ersten Übergriff sechs Jahre alt gewesen sein. Das Mädchen war von dem Mann laut Ermittlungen schwer missbraucht worden. Die heute Neunjährige hatte sich im vergangenen Jahr nach der Teilnahme am Präventionsprojekt "Mein Körper gehört mir" ihren Eltern offenbart. Dabei kam auch der mutmaßliche Missbrauch ihrer zwölf und 14 Jahren alten Schwestern ans Licht.

Großvater weist Vorwürfe zurück

Der Großvater hat die Vorwürfe laut Gerichtssprecher zurückgewiesen. Deshalb hatten die Enkelinnen vor Gericht aussagen müssen. Sie hätten die Taten bestätigt. Allerdings sei die Zahl von 58 Delikten, die die Staatsanwaltschaft dem Mann vorwirft, vermutlich zu hoch. Dem 76-Jährigen drohen bei einer Verurteilung zwischen zwei und 15 Jahren Haft.

Weitere Informationen Missbrauchsprozess: Großvater angeklagt Vor dem Landgericht Stralsund beginnt am Vormittag die Verhandlung gegen einen 76-jährigen Mann. Ihm wird vorgeworfen, seine drei Enkeltöchter sexuell missbraucht zu haben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.03.2019 | 07:00 Uhr