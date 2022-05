Stand: 28.05.2022 15:36 Uhr Mirow: Zwei Verletzte bei Bootsunfall in Schleuse

Bei einem Bootsunfall in der Schleuse Mirow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Vormittag zwei Frauen verletzt worden. Bei der Einfahrt in die Schleusenkammer stieß laut Wasserschutzpolizei das von vier Einheimischen gecharterte Motorboot aus bisher ungeklärter Ursache gegen ein bereits in der Schleusenkammer liegendes Boot. Beim Aufprall gerieten die 54 und 55 Jahre alten Frauen mit ihren Füßen zwischen Boot und Schleusenwand. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Schleusenbetrieb musste kurzzeitig unterbrochen werden. Eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde aufgenommen. | 28.05.2022 15:36

