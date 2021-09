Stand: 01.09.2021 10:03 Uhr Mirow: Schleuse Diemitz wieder geöffnet

Die Schleuse Diemitz in Mirow an der Müritz-Havel-Wasserstraße (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist nach einer Ölhavarie wieder geöffnet. Das teilte die Wasserschutzpolizei mit. Den Angaben zufolge musste die Schleuse am Dienstagnachmittag geschlossen werden, nachdem bei einem Hausboot in der Schleuse ölhaltige Flüssigkeit ausgetreten war. Da das Öl-Dieselgemisch in der Schleusenkammer ausgetreten war, konnte der Film schnell beseitigt werden. Aufgrund der Schließung staute es sich auf der Wasserstraße. | 01.09.2021 10:03

