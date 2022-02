Stand: 25.02.2022 07:18 Uhr Mirow: Polizei findet bei Durchsuchung kleinere Cannabis-Plantage

Bereits am Mittwochabend hat die Polizei ein Wohnhaus in Mirow durchsucht. Dabei fanden die Beamten eine größere Menge geerntetes und getrocknetes Cannabis. Außerdem war in der Wohnung eine Plantage mit acht Cannabis-Pflanzen. Gegen einen 37-Jährigen wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. | 25.02.2022 07:18