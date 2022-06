Stand: 14.06.2022 07:56 Uhr Mirow: 60.000 Euro Schaden nach Wohnmobilbrand

In Mirow im Kreis Mecklenburgische Seenplatte ist in der Nacht zu Dienstag ein Wohnmobil abgebrannt. Die Ursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Durch das Feuer wurden zudem drei daneben parkende Autos beschädigt. Die Polizei gibt den Gesamtschaden mit rund 60.000 Euro an. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt. | 14.06.2022 07:55