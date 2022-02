Ministerium stoppt 8.000 Euro Einstiegsprämie für Pflegekräfte Stand: 09.02.2022 17:05 Uhr Die Rostocker Unimedizin wollte über eine Starterprämie von 8.000 Euro neue Pflegekräfte gewinnen. Doch diese wurde nun nach einer Prüfung vom Wissenschaftsministerium gestoppt.

Der Pressesprecher des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur, Michael Fengler, teilte auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV mit, dass der Einsatz solcher Prämien nicht den Regelungen des Tarifsystems der Länder entsprechen würde. Deshalb sei man zusammen mit der Universitätsmedizin zu dem Entschluss gekommen, von diesem Plan Abstand zu nehmen. Es müsse jetzt darum gehen, andere Maßnahmen zu ergreifen, um Fachkräfte zu gewinnen.

Fachkräfte sollten mit Prämie schneller gewonnen werden

In den Krankenhäusern des Landes fehlen Pflegekräfte. Einzelne Kliniken versuchen, das Problem mit Prämien für Neueinsteiger in den Griff zu bekommen. Auch die Uniklinik in Rostock. Laut Pflegevorstand Annett Laban sollten auf diese Weise 50 neue Kräfte gewonnen werden. Derzeit arbeiten rund 1.350 Pflegerinnen und Pfleger in der Klinik.

Laban erklärte dazu vor einigen Tagen, dass sie sich zu dieser Methode mit dem Einstiegsbonus gezwungen sehe. An anderen Krankenhäusern wie etwa in Güstrow würden sogar 10.000 Euro geboten. Wer da mithalten will und muss, weil er zum Beispiel Intensivpatienten betreut, der müsse da mitbieten, so Laban. Auch wenn sie es besser fände, wenn alle auf Einstiegsprämien verzichten würden.

Linke: "Prämie hochproblematisch"

Die Regierungspartei Die Linke äußerte bereits zuvor Bedenken gegen das Vorhaben. Die Uni-Klinik steckt tief den roten Zahlen - allein 2020 hat sie ein Minus von 6,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Angesichts auch dieser Zahlen sei die Prämie hochproblematisch, weil ein ruinöser Wettbewerb um Beschäftigte in der Branche führen könne. Ähnlich sieht es die Landtags-CDU. Wenn sich die Krankenhäuser die begehrten Arbeistkräfte gegenseitig wegkaufen würden, könne das am Ende zu Lasten der Patienten gehen. Bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn würden wieder mehr Menschen in den Beruf bringen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 09.02.2022 | 17:30 Uhr