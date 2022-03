Stand: 30.03.2022 18:25 Uhr Ministerium schafft "Pürzelprämie" ab

Ab April bekommen Jägern keine sogenannte Pürzelprämie für erlegtes Schwarzwild mehr. Das teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Bis zum 31. März eingegangene Anträge werden nur noch so lange ausgezahlt, wie die für die Prämie vorgesehenen Finanzen reichen. Gleiches gilt für die Abrechnung von Hundeeinsätzen bei Drückjagden. Künftig soll die Pürzelprämie von 25 Euro pro erlegtem Tier nur noch in Gebieten gezahlt werden, in denen die Afrikanische Schweinepest (ASP) grassiert. | 30.03.2022 18:02