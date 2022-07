Stand: 08.07.2022 16:18 Uhr Ministerium prüft: Kühlere Amtsstuben im Winter?

In den Büros der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns, in Hochschulen und Schlössern könnte es im nächsten Winter kühler werden. Das Finanzministerium prüfe Energiesparmaßnahmen in den Landesliegenschaften, so eine Sprecherin am Freitag. Grund sei die sich anbahnende Energiekrise in Deutschland. Die Prüfung schließe auch die verstärkte Nutzung von Home Office und die Reduzierung der Raumtemperatur ein. In einzelnen Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern gibt es ebenfalls Überlegungen zum Energiesparen, so der Städte- und Gemeindetag. Konkreter sehen die Planungen im Bundestag aus: Der Ältestenrat beschloss bereits, die Temperatur in den Büros im Winter von bisher 22 auf 20 Grad zu senken. | 08.07.2022 16:15