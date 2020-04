Stand: 19.04.2020 20:42 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ministerium: Corona-Bußgeldforderungen bleiben wirksam

Das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommerns hat am Sonntagabend einem Vorwurf des Städte- und Gemeindetages widersprochen. Dieser hatte behauptet, in der neuen Corona-Verordnung fehle ein Paragraf, der die Erhebung von Bußgeldern regelt. Das Ministerium stellte klar, dass die entsprechende Regelung gegenüber der Vorgängerverordnung lediglich an eine andere Stelle gerückt sei. Dies führe jedoch nicht zur Unwirksamkeit von Bußgeldforderungen wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen.

Der Städte- und Gemeindetag hatte allen Kommunen im Land empfohlen, ab Montag bei entsprechenden Verstößen vorerst keine Bußgelder mehr zu verhängen. Der Verband befürchtete, dass bei juristischen Auseinandersetzungen zwischen Kommunen und bestraften Bürgern die Städte und Gemeinden auf den Gerichtskosten sitzen bleiben könnten.

