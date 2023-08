Stand: 18.08.2023 17:09 Uhr Ministerium: Angriff auf Regierungsserver in MV abgewehrt

Hacker haben nach Angaben des Innenministeriums versucht, durch massenhafte Anfragen auf Internetseiten der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns die Server zu überlasten. Von dem Angriff waren am Donnerstag unter anderem die Ministerien, die öffentliche Homepage der Landespolizei und das MV-Serviceportal betroffen. Laut Innenministerium blieb der Angriff weitgehend wirkungslos, weil die Sicherheitsmaßnahmen funktionierten. Die IT-Experten bleiben demnach in Alarmbereitschaft, falls die Hacker am Wochenende einen neuen Angriff versuchen.

