Ministerin Martin schweigt weiter zur Misere an Unimedizin Rostock Stand: 27.08.2021 14:05 Uhr Jetzt ist das Parlament am Zug: Auf Antrag der Linksfraktion kommt der Bildungsausschuss am nächsten Dienstag zu einer Sondersitzung zusammen. Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin und Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb (beide SPD) sollen Rede und Antwort stehen. Es geht um die Frage, ob die Uniklinik die medizinische Versorgung sicherstellen kann.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Martin äußert sich weiter nicht zu den Vorgängen an der Unimedizin. Ihr Sprecher erklärte, es gebe kein Statement der Ministerin. Seine Chefin ließ am Mittwoch lediglich auf den Aufsichtsrat verweisen. An dessen Spitze steht Brodkorb, der vor gut zwei Jahren von Martin bestellt wurde, um die Lage an der Unimedizin in den Griff zu bekommen. Brodkorb sollte die finanziell angeschlagene Uniklinik auf Sanierungskurs bringen, die fuhr 2019 ein Minus von rund 28 Millionen Euro ein. Den Verlust muss das Land ausgleichen. Neuere Geschäftszahlen liegen noch nicht vor, aber bisherige Zwischenergebnisse beziffern das Minus erneut in einem zweistelligen Millionenbereich.

Schmidt glänzte zunächst mit guten Zahlen

Dabei hatte der bisherige Vorstandsvorsitzende Prof. Christian Schmidt die Unimedizin gegen den deutschlandweiten Trend lange bilanztechnisch über Wasser gehalten. Schmidt glänzte mit guten Zahlen. Sein Stern sank, als gegen ihn 2018 Selbstbedienungsvorwürfe laut wurden und er beurlaubt wurde. Die damalige Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) setzte ihn nach einer juristischen Prüfung wieder ein, Schmidt wurde voll rehabilitiert.

Zwei Versionen über die Gründe der Beurlaubung

Zu den Gründen seiner erneuten Beurlaubung am vergangenen Mittwoch kursieren mindestens zwei Versionen: Die einen sagen, Schmidt habe sich dem Sparkurs, den Brodkorb durchsetzen wollte, entgegengestellt - deshalb sei er beurlaubt worden. Die andere Versionen lautet: Mit dem Streit um das Einsparen und die Sanierung hat Schmidts vorläufiger Rauswurf nichts zu tun. Er habe als Vorstandschef schwerwiegende Fehler - ("Pflichtverletzungen") - gemacht, über Dinge nicht informiert und Mängel - auch in der medizinischen Versorgung - nicht abgestellt. Deshalb sei die Beurlaubung erfolgt. Der Beschluss im Aufsichtsrat fiel eindeutig aus: Es gab acht Ja-Stimmen, eine Enthaltung, keiner war dagegen.

Vorwurf: Oft nicht in Rostock anwesend

Schmidts Freistellung hat das Führungsdesaster verschärft, die Situation an der Klinik mit ihren 4.700 Mitarbeitern scheint komplett verfahren. Für die Landeskasse bedeutet Schmidts Freistellung ein neue Belastung: Schmidts Gehalt wird weiter fällig - er gehört zweifelslos zu den am besten bezahlten Managern in Mecklenburg-Vorpommern - Jahresgehalt etwa 450.000 Euro. Sein Vertrag läuft mehr als fünf Jahre. Schmidt wird intern immer wieder vorgeworfen, er habe sich nie auf Rostock eingelassen, wohne immer noch im Rheinland und sei oft nur von dienstags bis donnerstags an Bord.

Zweifel an der Leistungsfähigkeit der UMR

Die neue Führung der Unimedizin ist unterdessen bemüht, das Vertrauen der Region in die Klinik nicht weiter zu erschüttern. Rund 50 Chefärzte hatten in einem vor einer Woche bekannt gewordenen Brandbrief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vor einem Mangel in der medizinischen Versorgung gewarnt, vor allem an der Kinderklinik. Auch vor dem Hintergrund einer vierten Corona-Welle könne man nicht mehr für alles garantieren, hieß es da. Diese Sätze haben in und um Rostock Zweifel an der Leistungsfähigkeit der Klinik ausgelöst. Der Vize-Vorstandschef, Prof. Emil Reisinger, versucht Bedenken zu zerstreuen. Man sei gut auf eine vierte Corona-Welle vorbereitet. Es gebe keinen Anlass zur Sorge, teilte Reisinger mit. Intern soll es bereits einen "Ruck nach vorn" gegeben haben - einige Arztverträge an der Kinderklinik sollen verlängert worden sein - die Uniklinik will wieder in ruhiges Fahrwasser kommen.

