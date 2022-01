Stand: 13.01.2022 07:27 Uhr Ministerin Martin kündigt Öffnungskonzept für Kultur an

Für die Kultureinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern wird an einem Öffnungskonzept gearbeitet. Die Kultur sei als erstes dran, wenn wieder etwas geöffnet werden kann, sagte Kulturministerin Bettina Martin im Kulturjournal von NDR 1 Radio MV. Zuvor müsse aber in der Pandemie die Omikron-Welle gebrochen sein. Was in drei, vier Wochen sei, könne sie jetzt nicht sagen, so die Ministerin. Doch bis dahin werde an einem Öffnungsplan für die Kultureinrichtungen gearbeitet, der Planungssicherheit gibt. | 13.01.2022 07:25