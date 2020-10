Minister: Urlauber müssen nicht abreisen Stand: 30.10.2020 10:42 Uhr Nach den Bund-Länder-Beratung am Mittwoch berät die Landesregierung heute über die Details des Teil-Lockdowns im Nowember.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Kurz vor der Beratung der rot-schwarzen Landesregierung über den verabredeten Teil-Lockdown sind weitere Details bekannt geworden. So sollen Urlauber, die bereits im Land sind, am Montag nicht aus ihren Hotels oder Ferienwohnungen ausgewiesen werden. Das bestätigte Wirtschafts- und Tourismusminister Harry Glawe (CDU) auf Frage von NDR 1 Radio MV. Das Kabinett will die Maßnahmen am späten Nachmittag in einer Verordnung auf rechtlich sichere Füße stellen.

Jugendsport bleibt möglich

Glawe sagte im Vorfeld, Touristen, die schon in Urlaubs-Quartier sind, könnten auch über Montag hinaus in Mecklenburg-Vorpommern bleiben. Kein Ordnungsamt und auch keine Polizei werde Hotels oder Ferienwohnungen räumen. Glawe bestätigte auch, dass der Kinder- und Jugendsport weiter möglich sein wird. Nach Vorstellungen von SPD, CDU und Linken soll das auf jeden Fall für das Training gelten, möglicherweise auch für den Spielbetrieb. Auch Spielplätze würden - anders als im Frühjahr - offen bleiben. Nach NDR-Informationen ist im Entwurf für die neue Verordnung allerdings bislang noch eine Schließung der Spielplätze vorgesehen.

Extra-Hilfe für Hotels und Gaststätten

Das Land will laut Glawe der Gastronomie- und Hotelbranche mit einer Extra-Hilfe unterstützten, die über die vom Bund zugesagten hinausgeht. Fünf Prozent der Umsätze im November 2019 sollen den Betrieben mit weniger als 50 Mitarbeitern erstattet werden. Der Bund hat bereits eine Erstattung von 75 Prozent des November-2019-Umsatzes für alle vom Shutdown betroffenen Unternehmen angekündigt. Allerdings müssen laut Glawe noch Details der Extra-Hilfe des Landes verhandelt werden.

Tagestouristen bleiben ausgeschlossen

Die neue Verordnung soll weiterhin die Einreise von Tagestouristen aus Risikogebieten anderer Bundesländer verbieten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) macht sich angesichts der steigenden Infektionszahlen für weitergehende Reisebeschränkungen stark. Das deutete sich auch gestern in ihrer Regierungserklärung zu dem neuen Teil-Lockdown an. Anfang vergangenen Woche hatte das Oberverwaltungsgericht Greifswald Reisebeschränkung für auswärtige Touristen für unbegründet erklärt und kassiert. Schwesig und auch SPD-Fraktionschef Thomas Krüger äußerten mehrfach Unverständnis für das Urteil.

Weitere Informationen Erneute Corona-Einschränkungen: Diese Regeln gelten ab Montag Um die massiv steigenden Corona-Infektionszahlen einzudämmen, gibt es für die Bürger ab Montag drastische Einschränkungen. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 30.10.2020 | 10:00 Uhr