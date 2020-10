Stand: 23.10.2020 15:51 Uhr Minister Backhaus warnt vor Geflügelpest

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hat an Geflügelhalter appelliert, auf ihre Tiere aufzupassen, vor allem wenn sie diese draußen halten. Grund für den Appell ist die Geflügelpest, die laut Backhaus immer näher rückt. In Russland und Kasachstan wurden mehrere infizierte Tiere entdeckt, sowohl Wildvögel als auch Hausgeflügel. Die betroffene Region am Rand des westsibirischen Tieflands ist ein Rastgebiet für tausende Wasservogelarten, die in Europa überwintern. Ein plötzlicher Kälteeinbruch könnte dafür sorgen, dass die Tiere früher als üblich nach Deutschland kommen und damit auch das hoch ansteckende Virus, so Agrarminister Backhaus.

Infizierte Schwäne in den Niederlanden

Das Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit auf der Insel Riems stufte das Risiko als hoch ein. In den Niederlanden wurden bereits zwei infizierte Höckerschwäne entdeckt. Backhaus rief dazu auf, tote Wildvögel unverzüglich zu melden. Ansprechpartner sind die Veterinärämter. In Mecklenburg-Vorpommern wurde die Geflügelpest zuletzt im September 2018 im Bestand eines privaten Bestands festgestellt.

