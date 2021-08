Stand: 24.08.2021 18:24 Uhr Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen steigt auf 10,55 Euro

Der Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen in Mecklenburg-Vorpommern steigt zum 1. Oktober um 20 Cent auf 10,55 Euro pro Stunde. Das hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen. Den Vergabe-Mindestlohn müssen Firmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zahlen, die Aufträge vom Land oder den Kommunen in MV bekommen haben. Er ist höher als der gesetzliche Mindestlohn, der gegenwärtig 9,60 Euro beträgt. Die Landesregierung hatte 2017 die Einführung des Mindestlohns für die Vergabe öffentlicher Aufträge beschlossen. Er betrug anfangs 9,54 Euro brutto. | 24.08.2021 18:23