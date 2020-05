Stand: 19.05.2020 05:27 Uhr - NDR 1 Radio MV

Mindestabstand Windräder: Geteiltes Echo aus MV

Die Einigung auf eine Regelung der Abstände zwischen Windkraftanlagen und Wohngebieten ist in Mecklenburg-Vorpommern auf geteilte Reaktionen gestoßen. Die Windenergiebranche begrüßte die Einigung im Bund. CDU und SPD hatten sich nach monatelangem Tauziehen darauf verständigt, dass künftig in ganz Deutschland ein Mindestabstand von bis zu 1.000 Metern gilt. Die Länder dürfen aber eigene Regelungen treffen.

Videos 02:42 Nordmagazin Warum Nordex so gut durch die Windkraftkrise kommt Nordmagazin In der Windkraftbranche herrscht Flaute, doch das Rostocker Unternehmen Nordex hat volle Auftragsbücher und gute Umsätze. Das Rezept der Firma: Sie hat sich weltweit aufgestellt. Video (02:42 min)

Planungssicherheit für Windenergiebranche

Von einem positiven Signal spricht der Vorsitzende des Vereins "Wind Energy Network" aus Rostock, Andree Iffländer. In dem Verein haben sich 120 Unternehmen der Branche zusammen geschlossen. Damit gebe es Planungssicherheit. Und Flächen, die für Windkraftanlagen tauglich sind, würden nicht weiter durch größere Abstände beschnitten, wie sie die CDU gefordert hatte, so Iffländer. Auch dass Genehmigungsverfahren verkürzt werden sollen, sei ein wichtiger Impuls.

Bundesländer können Details selbst regeln

1.000 Meter zwischen Windrad und Dorf - was bereits seit Jahren in Mecklenburg-Vorpommern gilt, soll künftig in ganz Deutschland Standard sein, mit der Ausnahme von Bayern. Doch anders als bisher geplant, kann jedes Bundesland diese Mindestabstandsregelung selbst auslegen. Dabei geht es unter anderem darum, aus wie vielen Häusern eine Siedlung besteht oder ob Abstände auch geringer sein können.

BUND sieht Regelung kritisch

Der Bund für Umwelt und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern (BUND) dagegen sieht die pauschale Abstandsregelung weiter kritisch. Laut Geschäftsführerin Corinna Cwielag würden Windkraftanlagen so in große, bislang unzerschnittene Gebiete verdrängt, wie zum Beispiel die Friedländer Wiese. Der BUND fordert stattdessen eine größere Transparenz bei der Planung und mehr Beteiligung der Bürger an Windparks.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 19.05.2020 | 05:30 Uhr