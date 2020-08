Stand: 13.08.2020 13:34 Uhr - NDR 1 Radio MV

Millionenschaden bei Mähdrescher-Bränden

Zum Ende der Getreideernte in Mecklenburg-Vorpommern häufen sich erntebedingte Brände. Innerhalb einer Woche fingen gleich mehrere Mähdrescher Feuer - die Schäden gehen in die Millionen. Trockenheit und Hitze haben in fast allen Landesteilen zu Erntebränden mit beträchtlichen Schäden geführt.

Feuerwehrleute bei Löscharbeiten verletzt

Zuletzt fing am Mittwoch bei Dreetz (Landkreis Rostock) ein 450.000 Euro teurer Mähdrescher Feuer, die Flammen vernichteten auch einen Teil des Weizenfeldes. Zwei der insgesamt 70 Feuerwehrleute wurden verletzt. Zu Wochenbeginn brannten zwei Mähdrescher an der Mecklenburgischen Seenplatte und am Wochenende einer in Schmatzin in Vorpommern. Der Gesamtschaden dieser Brände beträgt mindestens zwei Millionen Euro.

Ministerium: Löschwasser am Feldrand bereit halten

Bei heißem Wetter steigt die Gefahr, dass sich trockenes Stroh durch Funkenflug beim Dreschen selbst entzündet. Das Agrarministerium rät Landwirten daher, am Feldrand mindestens 3.000 Liter Löschwasser bereitzustellen und geeignete Technik, um alles brennbare Material an Ort und Stelle zu entfernen.

Weitere Informationen Livestream aus dem Traktor Hannes Kuhnwald aus Friedland ist leidenschaftlicher Landwirt. Und seit etwas mehr als drei Monaten auf dem Weg zum Star im Internet. mehr Bauern rechnen mit sehr unterschiedlicher Ernte Nach zwei Dürrejahren erwarten die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr eine durchschnittliche Getreideernte. Allerdings falle sie regional sehr unterschiedlich aus. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.08.2020 | 14:00 Uhr