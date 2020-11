Stand: 10.11.2020 19:09 Uhr Millionen-Zuschuss für die Landesforst

Die Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern erhält 20 Millionen Euro aus der Initiative "Unser Wald in MV". Der Betrag soll als Zuschuss unter anderem in die Waldmehrung fließen, wie Umweltminister Till Backhaus (SPD) in Schwerin mitteilte. Außerdem sollen der Waldzustand verbessert und mehr Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden. Geplant sei die Errichtung einer "Stiftung Wald und Klimaschutz", so Backhaus. In diesem Jahr habe es klimabedingte Waldschäden "im enormen Ausmaß" gegeben, sagte Backhaus. | 10.11.2020 19:08