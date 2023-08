Millionen-Investitionen für Methanolwerk und Solarpark in Stavenhagen Stand: 24.08.2023 17:34 Uhr Die Firma EEW will in Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Werk zur Herstellung von Methanol bauen. Den dazu benötigten Wasserstoff will die Firma mit Hilfe von grünem Strom aus einem Solarpark in unmittelbarer Nähe gewinnen. Die Gesamtinvestitionen betragen rund 75 Millionen Euro.

Über das Vorhaben informierte sich Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Mittwoch vor Ort. EEW wird noch in diesem Jahr ein neues Werk zur Verbrennung von Klärschlamm in Betrieb nehmen. Aus dem Abfallprodukt Kohlendioxid soll Methanol gewonnen werden. Den dazu benötigten Wasserstoff will die Firma mit Hilfe von grünem Strom aus einem Solarpark in unmittelbarer Nähe gewinnen. Dazu will die Firma East Energy in Borrentin einen Solarpark errichten.

16.000 Tonnen Methanol sollen jährlich entstehen

Die Investitionen beider Firmen haben ein Volumen von rund 75 Millionen Euro. Nach Einschätzung des Landkreises ist es das aktuell größte Methanol-Projekt in der Mecklenburgischen Seenplatte. Ab 2025 könnten in Stavenhagen jährlich 16.000 Tonnen Methanol produziert werden, die unter anderem als Treibstoff in der Schifffahrt verwendet werden können.

