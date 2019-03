Stand: 11.03.2019 16:00 Uhr

Milliardenteure Sanierung von alten DDR-Wasserrohren?

Die Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern müssen voraussichtlich in den nächsten Jahren mit zusätzlichen Ausgaben von bis zu 2,4 Milliarden Euro rechnen. Hintergrund ist die anstehende Sanierung der Wasserversorgung im Land. Wie NDR 1 Radio MV berichtete, sind die unterirdischen Wasserläufe aus DDR-Zeiten durch klamme Kassen in den Kommunen seit Jahrzehnten nicht repariert worden. Im Nordosten verlaufen etwa 7.000 Kilometer Wasserrohre unter landwirtschaftlichen Nutzflächen.

Kommunen hoffen auf Förderprogramm vom Land

Die regionalen Wasser- und Bodenverbände sind für die Instandhaltung zuständig, Investitionen sind hingegen Sache der Kommunen. Vertreter mehrerer Verbände forderten im Gespräch mit NDR 1 Radio MV ein Förderprogramm durch das Land. Seit mehreren Jahren fordere man Geld von den Kommunen. Wie eine Sprecherin des Verbandes am Montag sagte, habe man bereits vor drei Jahren mit dem zuständigen Landwirtschafts- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) gesprochen. Im Bereich Obere Peene seien 250.000 Euro pro Jahr für die Sanierungen veranschlagt.

Backhaus spricht von 2,4 Milliarden Euro Kosten

Experten rechnen mit Sanierungskosten von 250 Euro pro Meter für die alten DDR-Wasserrohre. Dieser Preis basiert auf der Annahme, dass die Rohre zwei bis drei Meter tief im Boden liegen. Bei tieferliegenden Rohren würden die Kosten entsprechend in die Höhe schnellen, hieß es. Die Kommunen verweisen auf eine Hilfszusage von Backhaus aus dem vergangenen Dezember. Damals bezifferte Backhaus selbst den Investitionsrückstand im Bereich der Melioration auf 2,4 Milliarden Euro.

Kritik statt Hilfe vom Land?

Wie ein Sprecher des Wasser- und Bodenverbands Müritz im Gespräch mit NDR 1 Radio MV sagte, sei das Thema auch auf der Landes-Gewässerschau vor einem Jahr in Sietow zur Sprache gekommen. Statt Hilfe hatten die Verbände zuletzt eher Kritik einstecken müssen. Die Landtagsabgeordnete der SPD, Elisabeth Aßmann, kritisierte zuletzt die Kommunen, dass diese zu wenig Vorsorge betrieben hätten. Die Verbände als Dienstleister der Kommunen reagierten enttäuscht auf diese Kritik.

