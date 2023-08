Militärübung: Fallschirmjäger springen über Barth Stand: 24.08.2023 05:57 Uhr Seit Montag üben Soldaten des Fallschirmjägerregiments 31 aus Niedersachsen am Ostseeflughafen Stralsund-Barth ihre Sprünge. Deswegen ist der Flughafen bis einschließlich 31. August für den zivilen Luftverkehr gesperrt.

Insgesamt 65 Fallschirmjäger aus dem niedersächsischen Seedorf sind an der Übung in und über dem Ostseeflughafen Stralsund-Barth beteiligt. Geplant ist, dass drei Militärmaschinen den Flughafen Barth nutzen werden und dann im Viertelstundentakt starten und landen. Die Soldaten springen dabei aus bis zu 3.600 Metern Höhe ab.

Soldaten üben den Freifall

In den kommenden Tagen wird vor allem der Freifall geübt - das heißt, dass der Fallschirm sich nicht automatisch öffnet, sondern die Soldaten entscheiden selbst, in welcher Höhe sie den Gleitflug beginnen. Insgesamt 1.000 Sprünge wollen die Soldaten bis nächste Woche absolvieren. Das sind rund 15 pro Teilnehmer. Den Flughafen Stralsund-Barth nutzt die Bundeswehr bereits das vierte Jahr in Folge für ihre Übungen. Interessierte können die Fallschirmsprünge noch bis zum Sonntag vom Flughafencafé aus beobachten. Bis einschließlich Donnerstag, den 31. August, ist der Flughafen für den zivilen Luftverkehr gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.08.2023 | 18:30 Uhr