Stand: 26.10.2020 14:42 Uhr Milchpreisprotest: Landwirte blockieren Discounter-Lager

Mehrere Landwirte haben in der Nacht zum Montag die Zufahrt zum Zentrallager eines Discounters in Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) versperrt. Sie wollten so gegen die ihrer Meinung nach viel zu niedrigen Milchpreise protestieren. Die Polizisten zählten acht Traktoren und mehrere Autos. Daraufhin stufen sie die Aktion als Versammlung ein. Nun werde geprüft, ob gegen das Versammlungsgesetz verstoßen wurde, hieß es. Ähnliche Aktionen gab es in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. | 26.10.2020 14:40