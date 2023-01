Mieten in MV steigen: Wer soll das bezahlen? Stand: 20.01.2023 13:50 Uhr Zu wenige Wohnungen, zu teure Quadratmeterpreise - wer in Mecklenburg-Vorpommern eine Wohnung sucht, braucht einen langen Atem. Der Anstieg der Mieten beschleunigt sich deutschlandweit und auch im Land.

Der Anstieg der Wohnungsmieten in Deutschland hat sich nach einer Phase mit relativ moderaten Zuwächsen beschleunigt. Im dritten Quartal 2022 kletterten die Angebotsmieten nach Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Schnitt um 5,8 Prozent zum Vorjahresquartal. Das war mehr als im Mittel der vergangenen drei Jahre mit plus 4,5 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern lag der Wert im Vergleich zum Vorjahresquartal bei 10,3 Prozent. Das ist der stärkste Zuwachs aller Bundesländer. Im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre waren es in Mecklenburg-Vorpommern 4,7 Prozent Steigerung.

Wer nicht kaufen kann, versucht zu mieten

Die Menschen suchen zunehmend Mietwohnungen, während einige Vermieter offenbar wegen der hohen Inflation höhere Mieten ansetzten. Zudem gebe es in ländlichen Regionen, die noch vergleichsweise günstigen Wohnraum bieten, Aufholeffekte. Gestiegene Kreditzinsen, hohe Baupreise und die Rekordinflation machen Wohneigentum weniger erschwinglich. Die Zinsen für zehnjährige Immobilienkredite haben sich seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht. Viele Menschen weichen daher auf den Mietmarkt aus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wohnungsmarkt