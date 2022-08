Meyer will Tourismusgesetz für MV auf den Weg bringen Stand: 28.08.2022 07:23 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) zeigt sich nach einer Österreichreise entschlossen, ein Tourismusgesetz für MV auf den Weg zu bringen. Es wäre das erste dieser Art in Deutschland.

Das Gesetz ist Bestandteil des Koalitionsvertrages und hat bereits wiederholt für Diskussionen gesorgt. Es soll die Tourismusfinanzierung in Mecklenburg-Vorpommern neu aufstellen. Konkret bedeutet das: Neben der Kur- und Fremdenverkehrsabgabe soll es künftig auch eine Gästekarte geben und Unternehmen der Branche sollen sich am Tourismusausbau finanziell beteiligen. So soll mehr Geld akquiriert und die touristische Infrastruktur schneller und besser entwickelt werden. Die Österreicher machen das bereits seit Jahren - mit Erfolg, so Tourismusminister Meyer.

Positive Bilanz nach dreitägiger Österreichreise

Bei einer dreitägigen Delegationsreise in das deutsche Nachbarland hat er sich über die gesetzlichen Regelungen der finanziellen Ausgestaltung im Tourismus informiert und positive Bilanz gezogen: "Von den Erfahrungen in Niederösterreich und Tirol können wir viel lernen", teilte Meyer im Anschluss mit. Es seien zukunftsfähige Strukturen im Aufbau, größtenteils bereits auf den Weg gebracht und etabliert worden.

Größere Beteiligung von Unternehmen

Vieles in Österreich wird Meyer zufolge über eine gästebezogene Abgabe finanziert. Darüber hinaus beteilige sich jedes Unternehmen finanziell an der Ausgestaltung des Tourismus. "Die eingenommenen Gelder werden zielgerichtet touristisch eingesetzt, wovon wiederum im Ergebnis auch Gäste und Unternehmen gleichermaßen profitieren", so der Minister weiter. Der Wirtschaft werde so eine größere Beteiligung an der Ausgestaltung des Tourismus ermöglicht. Geht es nach Meyer, soll das künftig so auch in MV passieren. Allerdings befände sich das Land hier noch am Anfang.

Eine weitere Idee, die Meyer aus Österreich mitgebracht hat, ist eine Tourismusakademie für Mecklenburg-Vorpommern, um den Bedarf an Fachkräften zu sichern. Diese könnten in der Akademie aus- und weitergebildet werden. Außerdem soll es eine Dachmarke geben, unter der der Tourismus im Land beworben werden soll.

