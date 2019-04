Stand: 22.04.2019 12:50 Uhr

Meteorologen warnen vor Sandstürmen in MV

Die anhaltende Trockenheit in Verbindung mit aufkommendem Wind erhöht am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern die Gefahr von Sandstürmen. Der frische, an der See teils starke Ost- bis Südostwind könne in Böen Stärke 8 erreichen und in freien Lagen erhebliche Mengen Sand und Staub aufwirbeln, erklärte der Meteorologe Stefan Kreibohm aus dem NDR Wetterstudio auf Hiddensee am Montag.

Sandstürme: Eine tückische Wand aus Sand

























Gefahr wegen trockener Felder und unbestellter Äcker

Das Landwirtschaftsministerium in Schwerin hatte zuletzt Anfang April vor Staubstürmen über Feldern gewarnt. Besonders bei östlichen Windrichtungen kann es auf unbestellten, leichten Böden und auf Flächen mit geringem Pflanzenbestand zu Verwehungen von Bodenmaterial kommen. Landwirte sollten die Bewirtschaftung an die Gefahrenlage anpassen, empfahl das Ministerium. Umweltschützer kritisieren seit langem die Verdichtung der Böden, die Erosion begünstige. Sie fordern eine schonendere Bewirtschaftung, das Anlegen von Feldhecken sowie eine veränderte Fruchtfolge.

Sandsturm war Auslöser für A19-Massenkarambolage

Sandstürme sind in Mecklenburg-Vorpommern keine Seltenheit. Im Straßenverkehr sind sie tückisch. Vor acht Jahren kam es auf der Autobahn 19 bei Kavelstorf in der Nähe von Rostock zu einer verheerenden Massenkarambolage. Rund 80 Fahrzeuge rasten ineinander, acht Menschen kamen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Seither wurden dem Landwirtschaftsministerium zufolge die Beratung der Landwirte verstärkt und ein landesweites Erosionsereignis-Kataster aufgebaut.

