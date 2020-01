Stand: 09.01.2020 13:48 Uhr - NDR 1 Radio MV

Messerangriff in Schwerin: Staatsanwaltschaft ermittelt

Nach der gewaltsamen häuslichen Auseinandersetzung eines Paares im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz, hat die Staatsanwaltschaft Schwerin die Ermittlungen übernommen. Am frühen Nachmittag soll der verletzte 44-jährige Mann als Zeuge befragt werden. In der Nacht zu Donnerstag hatte die Polizei eine 32-jährige stark alkoholisierte Frau festgenommen. Sie soll ihren ebenfalls betrunkenen Lebensgefährten mit einem Messer verletzt haben. Ein zehnjähriger Junge, der mit seiner Mutter bei dem Paar zu Gast war, hatte in der Nacht die Beamten gerufen.

Vier Wochen altes Baby in Obhut genommen

Nach Angaben der Polizei gab es zwischen dem Paar, das die Wohnung bewohnt, einen handfesten Streit. Als die Polizei dort eintraf, fanden sie den Angaben zufolge eine verwüstete Wohnung vor. Außerdem entdeckten die Beamten ein vier Wochen altes Baby, das anschließend dem Kindernotdienst übergeben wurde. Der 44-jährige Mann kam mit Verletzungen am Oberarm ins Krankenhaus, konnte die Klinik aber bereits am Morgen wieder verlassen. Bei der Mutter des Babys stellten die Beamten einen Atem-Alkoholwert von mehr als 2,3 Promille fest. Sie befindet sich noch immer in Polizeigewahrsam.

Das Jugendamt Schwerin kennt und begleitet die Familie seit der Geburt des Babys. Aktuell wird gemeinsam beraten, ob der Säugling später zur Mutter zurückkehren darf. Die Frau soll psychisch bereits mehrfach aufgefallen sein.

